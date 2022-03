Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwer verletzt nach Sturz mit Pedelec - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall hat sich ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer am Mittwoch (23.03.2022) in der Nißlestraße schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr gegen 16.15 Uhr den dortigen Fahrradweg entlang und stürzte in einer Kurve vermutlich ohne Einwirkung anderer Verkehrsteilnehmer. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

