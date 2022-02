Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Kehl (ots)

Eine gefährliche Autofahrt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat für einen 24-Jährigen nun erhebliche Konsequenzen. Der Mercedes-Lenker befuhr gegen 2 Uhr mit zwei weiteren Insassen die Königsbergerstraße in Richtung Graudenzerstraße. Mutmaßlich aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit kollidiert er an der Einmündung der beiden Straßen mit der Mauer eines dortigen Dammes. Der Mittzwanziger sowie die Mitfahrer blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Bei einer Überprüfung des Fahrers durch die Beamten des Polizeirevier Kehls wurde bei ihm mittels eines Atemalkoholtests ein Wert von knapp einem Promille festgestellt. Ein ebenfalls erfolgter Drogentest auf der Dienststelle verlief positiv auf verschiedene Betäubungsmittel, weshalb der 24-Jährige eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

