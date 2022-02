Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Widerstand geleistet

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt wurden am Donnerstagmittag aufgrund einer randalierenden Person in die Wallstraße gerufen. Gegen 12:30 Uhr meldeten Anwohner, dass ein Mann in einer Wohnung herumschreien und gegen Wände schlagen würde. Die Beamten trafen vor Ort auf einen kaum zu bändigenden Störer, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben dürfte. Um weitere Ausuferungen zu verhindern, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete der Mann derart Widerstand, dass er nur unter erheblicher Kraftanstrengung überwältigt und anschließend in eine Fachklinik gebracht werden konnte. Weil der in Gewahrsam genommene die Beamten zuvor mehrfach beleidigt hatte, erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen.

