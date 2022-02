Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Hilpertsau B462 - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Gernsbach, Hilpertsau (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet am Donnerstagmittag ein 75-jähriger VW-Fahrer in der Murgtalstraße auf den Gegenfahrstreifen. Durch die Missachtung des Rechtsfahrgebotes habe er gegen 13:15 Uhr einen entgegenkommenden Mercedes gestreift und beschädigte diesen erheblich. Beide Autos mussten von einem Abschleppunternehmen wegtransportiert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während der Unfallaufnahme bildete sich ein Rückstau in beide Fahrtrichtungen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau suchen nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

