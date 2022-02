Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Erfolgreiche Fahndung nach Unfallflucht

Offenburg (ots)

Zu einer Unfallflucht mit erheblichen Sachschaden kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Kehler Straße. Anwohner konnten gegen 2 Uhr einen Knall wahrnehmen und beobachten, wie zwei männliche Personen geflüchtet seien. Die verständigten Beamten konnte feststellen, dass ein Peugeot-Lenker offenbar gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford geprallt und in der Folge gegen einen Baum abgewiesen wurde. Personen konnten vor Ort nicht angetroffen werden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Männer kontrolliert werden, welche zuvor ein Kennzeichenschild weggeworfen hatten. Die beiden 31- und 38-Jährigen waren erheblich alkoholisiert und nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Zudem konnten bei dem Älteren Betäubungsmittel aufgefunden werden. Auf Anordnung eines Staatsanwalts wurden bei beiden Verdächtigen Blutentnahmen erhoben. Ferner wurde das Fahrzeug zur Feststellung der Fahrereigenschaft beschlagnahmt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell