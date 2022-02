Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Davongefahren - wer wurde gefährdet?

Gersnbach (ots)

Eine wilde Verfolgungsfahrt durch große Teile der Innenstadt von Gernsbach lieferte sich ein 21-Jähriger Fiat-Fahrer am Donnerstagabend mit einer Streife des Polizeirevier Gaggenau. Der Punto des jungen Mannes war den Beamten gegen 23.30 Uhr in der Bacccarat-Straße aufgrund eines Defektes an der Beleuchtungseinrichtung aufgefallen, weshalb die Polizisten eine Fahrzeugkontrolle durchführen wollten. Eindeutige Haltesignale missachtete der 21-Jährige und versuchte mit teils hoher Geschwindigkeit sowie rücksichtsloser und gefährlicher Fahrweise sich der angedachten Kontrolle zu entziehen. Im Bereich Waldbach-/Badenerstraße endete die Flucht am Waldrand in einer Sackgasse. Der Führerschein des Autofahrers wurde einbehalten und aufgrund des Verdachtes von Alkoholkonsum die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Den jungen Mann erwartet nun wegen seines Verhaltens und der möglichen alkoholischen Beeinflussung ein entsprechendes Strafverfahren. Mögliche Zeugen oder gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Rufnummer, 07225 9887-0, zu melden.

/ag

