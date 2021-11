Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Vorfahrtsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Unfall im Kreuzungsbereich der Paul-Reusch-Straße und der Poststraße in Weil der Stadt führte am Dienstag gegen 13:45 Uhr zu zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, etwa 15.000 Euro Sachschaden und einem Leichtverletzten. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah eine 36-jährige VW-Lenkerin, die die Poststraße befuhr, ein Stoppschild und prallte gegen den BMW eines 29-Jährigen, der in der Paul-Reusch-Straße unterwegs war. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell