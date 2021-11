Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Auf Pkw gestiegen - alkoholisierte Frau muss in Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund von privaten Streitigkeiten befand sich eine 37-jährige Frau am Dienstag gegen 19:50 Uhr in Eltingen in einem psychischen Ausnahmezustand und schrie vor einem Haus in der Bismarckstraße umher. Die alarmierte Polizei erteilte der Frau, die vermutlich alkoholisiert war, zunächst einen Platzverweis. Kurz darauf musste die Beamten jedoch ein weiteres Mal einschreiten, da sich die 37-Jährige in die Thomas-Mann-Straße begeben hatte und dort zu randalieren begann. Sie stieg auf einen geparkten Pkw und beschädigte diesen. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Frau wurde hierauf in Gewahrsam genommen und beim Polizeireviers Leonberg in die Gewahrsamseinrichtung gebracht, wo sie den Rest der Nacht verbleiben musste. Sie muss mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

