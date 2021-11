Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg - Kuppingen: Polizei sucht flüchtigen Ladendieb

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Ladendieb konnte am Dienstag gegen 19:00 Uhr Rasierklingen und Zahnbürstenwechselköpfe im Gesamtwert von über 1.000 Euro bei einem Drogeriemarkt im Römerweg in Kuppingen erbeuten. Die Filialleiterin beobachtete, wie der Täter mehrere Hygieneartikel in seine geschulterte Einkaufstasche packte. Plötzlich rannte er, ohne zu bezahlen, aus dem Laden. Ein Zeuge verfolgte den Täter noch bis zum angrenzen Parkplatz eines Discounters, verlor ihn hier jedoch aus den Augen. Der etwa 185 cm große, um die 25 Jahre alte Mann hatte kurze braune Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Bomberjacke. Zeugen, die den Täter gesehen haben, oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell