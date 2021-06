Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßliches Einbrecher-Trio vorläufig festgenommen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) In der Nacht zu Montag hat die Polizei in Schloß Neuhaus zwei tatverdächtige junge Männer (21/26) und eine Frau (22) nach einem Einbruch in den Rewe-Markt an der Hatzfelder Straße festgenommen.

Gegen 03.20 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsalarm aus dem Rewe-Markt gemeldet. Mehrere Streifen fuhren zum Einsatzort. Am Tatort stellten die ersten Einsatzkräfte fest, dass die Eingangstür des Geschäfts gewaltsam geöffnet worden war. Getränkedosen, die mutmaßlich aus dem Markt stammten, lagen verstreut vor dem Eingang. An der Rückseite des Supermarkts sahen Polizisten eine Person auf dem Schatenweg flüchten. Der Verdächtige verschwand auf einem Privatgrundstück im Garten. Dort entdeckten die Einsatzkräfte zwei tatverdächtige Männer (21/26), die sich in einem Schuppen versteckten. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Auf der Hatzfelder Straße tauchte eine weitere verdächtige Person auf, die sich beim Anblick der Polizei entfernte. Die junge Frau (22) wurde ebenfalls festgenommen.

Wie sich wenig später zeigte, waren drei Täter auf Videos der Überwachungskamera im Markt erkennbar. Zwei Männer waren demnach eingebrochen und hatten im Kassenbereich Kartons mit Getränkedosen und Spirituosen entwendet. Eine Frau hielt derweil Wache vor dem Eingang. Mehrmals schleppten die Einbrecher Beute aus dem Geschäft. Dann flüchtete das Trio, wobei die Frau ein Fahrrad mitführte. In Tatortnähe stellte die Polizei ein auf dem Gehweg liegendes Fahrrad sicher. Daneben lagen weitere Getränkedosen aus dem Markt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an. Gegen die drei polizeibekannten und in Paderborn wohnenden Tatverdächtigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell