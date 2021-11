Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugen nach Sachbeschädigung an Kirche gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag und Montag beschädigte ein bislang unbekannter Täter die an dem Wetterhahn angebrachten Symbole "Sonne und Mond" der St. Martinskirche in Steinheim an der Murr. Das Kirchengebäude am Kirchplatz ist aufgrund Renovierungsmaßnahmen derzeit eingerüstet und abgesperrt. Der unbekannte Täter kletterte mutmaßlich über das Gerüst bis auf den Kirchturm. Der entstandene Sachschaden muss noch beziffert werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell