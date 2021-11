Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Freitag gegen 10:45 Uhr fuhr ein 30-jähriger Paketdienstfahrer mit seinem Sprinter rückwärts im verkehrsberuhigten Bereich der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen. Vermutlich übersah er hierbei eine 70-jährige Fußgängerin, die hinter dem Fahrzeug die Straße überqueren wollte. Die Frau wurde durch das Fahrzeug erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich zu melden.

