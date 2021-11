Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Fahrschüler stürzt mit Motorrad

Ludwigsburg (ots)

Im Rahmen seiner Fahrschulausbildung erlitt ein 19-jähriger Motorradfahrer am Montag gegen 17:45 Uhr in der Porschestraße in Beihingen bei einem Unfall schwere Verletzungen. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen kam der Motorradfahrer bei Übungen zu einer Gefahrenbremsung auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und stürzte. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2.500 Euro. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

