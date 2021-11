Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unfallflucht - Polizei sucht unbekannte Zeugin

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht eine namentlich unbekannte Zeugin, die am Montag zwischen 11:00 Uhr und 11:25 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Bankinstituts in der Stuttgarter Straße in Steinenbronn beobachten konnte. Bei dem Verkehrsunfall soll ein 78 Jahre alter Skoda-Fahrer beim rückwärts Ausparken einen geparkten Audi einer 34-Jährigen beschädigt und dabei einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht haben. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, verließ der Skoda-Fahrer zunächst die Unfallörtlichkeit. Die nun gesuchte Zeugin konnte den Unfallhergang beobachten und nahm Kontakt zu der geschädigten 34-Jährigen auf, die die Polizei alarmierte. Im Anschluss konnte der 78-Jährige ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell