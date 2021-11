Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: PKW aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Von Sonntag auf Montag schlugen noch Unbekannte die Seitenscheibe eines Audi ein, der in der Metterstraße in Großsachsenheim abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die bislang unbekannte Täter einen Geldbeutel, der in der Mittelkonsole lag. In dem Geldbeutel befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie persönliche Dokumente. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, in Verbindung zu setzen.

