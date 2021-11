Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: aggressive Fahrgäste attackieren Busfahrer

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil sie ihre Haltestelle verpassten, gingen zwei noch unbekannte Täter am Dienstag kurz nach Mitternacht in Möglingen auf einen 37-jährigen Busfahrer los. Als der Busfahrer an der Haltestelle "Daimlerstraße" in Möglingen vorbeifuhr, nachdem die beiden Männer den Haltewunsch per Knopfdruck wohl zu spät kundgetan hatten, gerieten die beiden Unbekannten in Rage. Sie brüllten den 37-Jährigen an und traten gegen die Bustür. Als der Busfahrer schließlich an der nächsten Haltestelle in der Ludwigsburger Straße hielt und den beiden Unbekannten mitteilte, dass er die Polizei verständigen werden, schlugen und traten die beiden gemeinsam auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Der leicht verletzte Busfahrer musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die beiden Tatverdächtigen sollen etwa 17 bis 18 Jahre alt sein. Der eine soll etwa 180 cm groß, dunkelblond und von normaler Statur sein. Er trug ein schwarz/weiß kariertes Oberteil. Der andere ist wohl 160 cm groß, kräftiger und schwarzhaarig. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Baseballmütze und ein schwarzes Oberteil mit roter Aufschrift. Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170, bittet um Hinweise zu den Tätern.

