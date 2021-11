Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Täter entwenden hochwertige Traktor-Teile

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter kletterten zwischen Freitag 19:00 Uhr und Montag 07:00 Uhr über den Zaun zum Betriebsgelände eines Landmaschinenhändlers in der Heerstraße in Gültstein und begaben sich in eine Fahrzeughalle. Vor Ort demontierten die Täter diverse elektronische Geräte in professioneller Manier aus dem Innenraum eines Traktors und erlangten so ein Diebesgut im Gesamtwert von beinahe 10.000 Euro. Sachschaden entstand durch das fachmännische Vorgehen nicht. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich zu melden.

