Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Geländespiel im Salonwald löst Polizeieinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Für einen Polizeieinsatz sorgten am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr fünf mit Softair-Pistolen ausgerüstete Personen im Salonwald in Ludwigsburg. Ein Passant wurde auf die täuschend echten Druckluftwaffen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Eine Streifenbesatzung traf die Gruppe kurz darauf in der Königinallee an. Hier stellte sich heraus, dass die Personen sich für ein Geländespiel getroffen und nicht an eine entsprechende Außenwirkung gedacht hatten. Dennoch wurden die Softair-Waffen beschlagnahmt und der zuständigen Waffenbehörde zur Kontrolle übergeben.

