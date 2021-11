Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Renitente Frau in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

In einem Lokal in der Magstadter Straße in Renningen geriet eine alkoholisierte 59-jährige Frau am Sonntag gegen 20:50 Uhr in Rage, weil ihr kein Alkohol mehr ausgeschenkt wurde. In der Folge geriet sie mit der Wirtin in Streit und schüttete ihr heißes Kerzenwachs über die Hose. Nach einem erfolglosen Flaschenwurf in Richtung der Wirtin wurde sie mit Unterstützung weiterer Gäste vor die Tür gebracht. Bei Eintreffen einer mittlerweile alarmierten Polizeistreife hatte sie sich bereits auf dem Heimweg gemacht. Sie wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

