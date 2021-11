Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte, Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro sowie zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 08:50 Uhr in Sindelfingen ereignet hat. Ein 58-jähriger Ford-Lenker befuhr die Hans-Martin-Schleyer-Straße und wollte bei "grün" in die Bahnhofstraße abbiegen. Im Gegenverkehr fuhr ein 77-jähriger Smart-Fahrer auf der Neckarstraße und wollte über den Kreuzungsbereich geradeaus in die Hans-Martin-Schleyer-Straße fahren. Vermutlich missachtete er hier die für ihn rote Ampel und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer leicht und mussten in ein Krankenhaus. Die beiden verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Um eine vom Unfall entstandene Ölspur kümmerte sich die Feuerwehr Sindelfingen, die mit zwei Fahrzeuge und sechs Einsatzkräften am Unfallort war.

