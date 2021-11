Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Gaststätteneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 01:00 Uhr und 08:20 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Schiebefenster einer Gaststätte in der Wernerstraße in Ludwigsburg auf. In der Gaststätte brachen sie zwei im Schankraum stehende Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet um sachdienliche Hinweise.

