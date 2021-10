Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrradfahrer hat am Dienstagvormittag in der Eisenbahnstraße einen Fußgänger gestreift - und sich anschließend einfach aus dem Staub gemacht. Nach dem Unbekannten wird gesucht; die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Wie der betroffene Fußgänger später bei der Polizei zu Protokoll gab, war er gegen 11:05 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Logenstraße unterwegs. Ihm kam ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg entgegen. Dieser streifte ihn mit dem Lenker am linken Ellenbogen. Keiner der Beteiligten stürzte, der Fußgänger zog sich ein leichte Verletzung am linken Arm zu. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Radfahrer davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit gern entgegen. |elz

