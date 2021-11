Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß auf Schulgelände leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 13.00 Uhr stießen zwei Fahrradfahrerinnen auf einem Schulgelände in der Straße" Längenholz" in Herrenberg zusammen, wobei eine der beiden leicht verletzt wurde. Die verletzte 62-jährige Radfahrerin gab ihre Telefonnummer der anderen Unfallbeteiligten, welche eine Kontaktaufnahme versprach. Dies erfolgte bislang nicht. Zeugen, sowie die noch unbekannte Radfahrerin, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel 07032 2708-0, zu melden.

