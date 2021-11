Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vorfahrt missachtet - 17.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro entstand am Montag gegen 17.00 Uhr bei einem Unfall in der Mercedesstraße in Sindelfingen Beim Abbiegen von der Straße "Am Feger" in die Mercedesstraße übersah ein 28-jähriger Skoda-Lenker vermutlich einen 56-jährigen Mercedes-Lenker, sodass die beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammenprallten. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

