Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen spendet 4133.98 EUR an den Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser Göppingen

Göppingen (ots)

Göppingen, 15.10.2021 - Erneute Unterstützung für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Landkreis Göppingen durch die Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen des Polizeipräsidiums Einsatz.

Am Dienstag, 12.10.2021 wurde durch Herrn Leitenden Kriminaldirektor Volker Mössinger, Leiter der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen und gleichzeitig Schirmherr über den Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser Göppingen, ein Spendenscheck überreicht. Freudig nahm Herr Edmund Baur, Kreisbeauftragter und Bezirksgeschäftsführer der Malteser, im Beisein von Graf Ferdinand von Degenfeld, Leiter des Kinder- und Jugendhospiz, sowie Frau Straubmüller, Leitende Koordinatorin Kinder- und Jugendhospiz, den Betrag in einer Höhe von 4133,98 EUR entgegen. Durch verschiedene Aktionen wie einer Flaschenpfandsammlung unter den Kolleginnen und Kollegen sowie mehreren Privatspenden, konnte diese stattliche Spendensumme erreicht werden. Auch Polizeimeister Jan Lemke wohnte dem Termin bei. Er ist nicht nur Beamter eines Einsatzzugs, sondern engagiert sich auch ehrenamtlich als Mitarbeiter beim Hospiz und unterstützt Kinder und Familien, welche eine Begleitung des Hospizdienstes in Anspruch nehmen.

