Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Brand im Hafengebiet

Göppingen (ots)

Plochingen - Am heutigen Morgen gegen 09:45 Uhr geriet der Maschinenraum eines Baggers auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Straße "Im Nordseekai" in Brand, welcher durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Plochingen gelöscht werden konnte. Durch das umsichtige Handeln bei den Löscharbeiten konnte gewährleistet werden, dass keine Löschmittel in den Neckar abflossen. Aus dem Brand resultierte eine hohe Rauchsäule. Es wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 350.000,- EUR. Die Beamtinnen und Beamten der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach jetzigem Stand war ein technischer Defekt brandursächlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell