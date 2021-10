Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 88079 Kressbronn - Schwan aus Notlage befreit

Göppingen (ots)

Bodanhafen/Kressbronn - Einen ungewöhnlichen Bergungs- und Rettungseinsatz löste am Samstag, 02.10.2021, ein Schwan aus. Gegen 18.00 Uhr meldete ein Zeuge der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen einen Schwan in hilfloser Lage, der mit Kopf und Hals in einer Öffnung einer Spundwand im Hafenbecken feststeckte und sich nicht mehr selber befreien konnte. Alle Versuche der Wasserschutzpolizei das Tier vom Wasser aus zu befreien, schlugen fehl. Erst 12 Mann/Frau der Tierrettung der Freiwilligen Feuerwehr Kressbronn gelang es schließlich, den Schwan aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Retter mussten zuvor etliche Betonsteine, Kies und Geröll beiseite räumen und einen Spreizer einsetzen. Der Gerettete wurde an eine Schwanenpflegerin übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell