Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen - Landkreis Waldshut-Tiengen

Wohnungsbrand

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.10.2021, gegen 12:00 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle in Waldshut ein Wohnungsbrand in Dettighofen, Ortsteil Baltersweil, gemeldet.

Der Brand war den ersten Ermittlungen zufolge in der Küche eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Die einzige Bewohnerin des Anwesens konnte das Gebäude mutmaßlich unverletzt verlassen. Sie wurde vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht.

Es kam nicht zu einem Vollbrand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden am Inventar der Wohnung. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Neben Kräften des Rettungsdienstes waren die Feuerwehren von Dettighofen mit 15 Mann sowie Jestetten mit 12 Mann vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Jestetten geführt.

