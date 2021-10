Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ Eisenbach: Verkehrsunfall - Lkw kollidiert mit Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Auf der L172 zwischen Eisenbach und Neustadt wurde der Polizei gegen 15.45 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Motorradfahrer in der Kurve ins Schleudern und kam so in den Gegenverkehr, wo er mit einem Lkw kollidierte. Er musste mit mittelschweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

