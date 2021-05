Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: 13.800 Zigaretten als Mitbringsel für den Ehemann

Zoll am Düsseldorfer Flughafen stellt über 13.800 Zigaretten bei Reisender sicher.

Düsseldorf (ots)

Über 69 Stangen Zigaretten, insgesamt 13.820 Stück, fanden Beamte des Zolls am Düsseldorfer Flughafen im Gepäck einer Reisenden. Als die Zöllner am 20.05.2020 die aus der Türkei einreisende Frau kontrollierten, brauchten sie gar nicht erst lange suchen, um bei der Gepäckkontrolle festzustellen, dass die 33-jährige ihre Reisefreimenge von 200 Stück Zigaretten sehr deutlich überschritten hatte.

Neben einigen, wenigen persönlichen Reiseutensilien, wurde der überwiegende Platz in Koffer und Handgepäck der Reisenden durch die Zigaretten verschiedenster Marken beansprucht. Auf Nachfragen gab sie an, dass es sich bei den Zigaretten allesamt um ein Mitbringsel für ihren Mann handeln würde, der in den Niederlanden wohnhaft sei. Sie selber wohne in der Türkei.

Die Zollbeamten leiteten noch vor Ort ein Steuerstrafverfahren gegen die Frau, wegen des Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung, ein. Im Zuge dessen wurden auch die Zigaretten sichergestellt und verbleiben bis zum Abschluss des Verfahrens in Verwahrung. Im Anschluss durfte die Frau dann -leider ohne Gastgeschenke- ihre Reise fortsetzen.

