Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Luxuswaren und ein Hauch von Kokain

Zoll am Düsseldorfer Flughafen findet Luxusartikel und Kokainanhaftungen bei 22-Jähriger

Düsseldorf (ots)

Luxuswaren im Wert von über 6.000 Euro und sechs Tütchen mit Anhaftungen von Kokain fanden Zöllner am Düsseldorfer Flughafen bei einer Reisenden aus den USA. Die 22-jährige Mönchengladbacherin reiste am 9. Mai 2021 aus den USA ein, wo sie nach eigenen Angaben beruflich tätig war. Als sie den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollte, baten Zöllner sie zur Kontrolle des Reisegepäcks.

Dort fanden sie unter anderem eine Handtasche für umgerechnet 5.000 Euro, eine Sonnenbrille, eine weitere Handtasche, einen Ring und diverse Kleidungsstücke für insgesamt über 1.000 Euro.

In einer der Handtaschen fanden die Zöllner außerdem sechs Tütchen mit Anhaftungen eines weißen Pulvers. Auf Befragen gab die Beschuldigte an, dass es sich um Kokain handele, das sie auf diversen Partys in den USA konsumiert und die Tütchen behalten hätte.

Die Zöllner leiteten gegen die Beschuldigte ein Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung und wegen Bannbruchs (Einfuhr verbotener Gegenstände) in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Luxusartikel und die Tütchen mit den Kokainanhaftungen sind sichergestellt.

