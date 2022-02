Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Radfahrer bei Unfall verletzt

Ettenheim (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einer PKW-Fahrerin kam es am Donnerstagmorgen in der Orschweierer Straße an der Einmündung der Sigillatastraße. Der 15-Jährige wollte nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gegen 07:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf die Orschweierer Straße einbiegen und übersah hierbei möglicherweise die Suzuki-Fahrerin, die sich von Ettenheim kommend auf dem Weg nach Orschweier befand, zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Die junge Fahrerin wies nach dem Unfall nur leichte Verletzungen auf. Ihr Fahrzeug musste, da es nicht mehr fahrbereit war, abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 2.500 Euro beziffert.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell