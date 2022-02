Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - In Firmengebäude eingebrochen, Hinweise erbeten

Oberwolfach (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Wolfach haben nach einem Einbruch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Firma in der Almendstraße die Ermittlungen aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürften Unbekannte zwischen 22:00 Uhr und 06:50 Uhr durch eine Hintertür eines Produktionsgebäudes in die Büroräume eingestiegen sein und dort mehrere Gegenstände entwendet haben. Der Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Wolfach unter der Telefonnummer: 07834 8357-0 in Verbindung zu setzen.

/lg

