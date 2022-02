Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Verkehrsunfall auf der Autobahn

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend kam es zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg zu einem Verkehrsunfall. Gegen 22:25 Uhr befuhr eine 31-jährige Audi-Lenkerin den linken Fahrstreifen. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers und nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte sie mit einem auf der Nebenspur fahrenden BMW. Dieser prallte in die rechte Außenleitplanke und schleuderte zurück auf die Fahrbahn, bis er schließlich mittig zum Stehen kam. Der Audi konnte von der Fahrerin auf dem Standstreifen zum Stehen gebracht werden. Glücklicherweise wurde der BMW-Fahrer nur leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus wieder nach Hause entlassen werden. Infolge des Unfalls musste die A5 an der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell