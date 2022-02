Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Widerstand geleistet

Kehl (ots)

Ein mit über 2 Promille alkoholisierter Mann beschäftigte am Donnerstag kurz nach Mitternacht die Beamten des Polizeireviers Kehl. Der 45-Jährige wurde am Bahnhofsvorplatz durch einen Ladenbesitzer offensichtlich stark alkoholisiert und kaum ansprechbar aufgefunden. Schon kurz nach dem Eintreffen der Beamten zeigte sich der Mann unkooperativ und aggressiv gegenüber diesen. Aufgrund des Alkoholpegels und zu seinem eigenen Schutz wurde er vorrübergehend in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete der 45-jährige Mann auf dem Weg zum und im Polizeirevier Widerstand gegen die Beamten, welche außerdem von ihm beleidigt wurden. Der Mann muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

