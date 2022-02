Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs

Baden-Baden (ots)

Ein Fiat-Lenker rückte am Dienstagmittag in den Fokus der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Gegen 16 Uhr wurde der 39-Jährige in der "Westliche Industriestraße" einer genaueren Überprüfung unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Enddreißiger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auch eine erforderliche Zulassung des PKW´s war nicht gegeben. Der Mann muss jetzt mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

/lg

