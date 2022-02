Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Fahren unter Alkoholeinfluss

Oberkirch (ots)

Eine Verkehrskontrolle wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einer Toyota-Fahrerin zum Verhängnis. Kurz nach Mitternacht wurde die 30-jährige in der Konrad-Adenauer-Straße in Oberkirch durch die Beamten des Polizeireviers Achern kontrolliert. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte für das Fahren unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,0 Promille. Die Fahrerin wurde zur Entnahme einer Blutprobe in das Ortenau Klinikum Achern gebracht. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell