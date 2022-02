Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt -Ingewahrsamsnahmen nach Familienfeier

Rastatt (ots)

Zu einer Ingewahrsamsnahme von zwei Personen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch während Familienfeierlichkeiten am Stadtrand von Rastatt. Ein Familienmitglied verständigte kurz nach Mitternacht aufgrund von Streitigkeiten die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Das möglicherweise für die Streitigkeiten ursächliche, 31-jährige alkoholisierte Familienmitglied wurde aufgrund der Ingewahrsamsnahme zum Streifenwagen verbracht. Dieses wurde hierbei gegenüber den Beamten aggressiv und leistete erheblichen Widerstand auf dem Weg dorthin. Noch während der Abklärung zur Ursache der eigentlichen Streitigkeiten trat auch ein weiteres weibliches, 41-jähriges alkoholisiertes Mitglied der Familie mit körperlicher Gewalt gegenüber den anderen Beamten in Erscheinung. Da die Frau zunächst nicht zu beruhigen war, wurde auch sie in den Gewahrsam der Polizei genommen. Die beiden Familienmitglieder erwartet nun nach dem Gewahrsam eine Anzeige aufgrund von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

/bk

