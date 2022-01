Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: A4 - Pkw unter Lkw gefahren

Fulda (ots)

Entgegen der Erstmeldung ereignete sich der Unfall auf der A4 in Fahrtrichtung Osten. Zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld und der AS Friedewald fuhr ein Pkw kurz vor der AS Friedewald auf einen Sattelzug auf. Alle drei Insassen des Pkw wurden dabei schwer verletzt und mussten zum Teil durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Die A4 ist in Fahrtrichtung Osten für die Dauer der Bergungsarbeiten und gutachterlicher Tätigkeit gesperrt.

Eine Umleitungsempfehlung besteht über die U 77 ab der AS Bad Hersfeld über die B 62 bis zurück auf die A4 an der AS Friedewald.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel. 0661 / 105-2031

