Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: A4 - Pkw unter Lkw gefahren

Fulda (ots)

Erstmeldungseingang: 04.40 Uhr

A4 in Fahrtrichtung West km 346,5 zwischen AS Friedewald und AS Bad Hersfeld ist Pkw unter Lkw gefahren. Rettung im Einsatz. Vollsperrung in FR West !!!

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

