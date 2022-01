Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Verkehrsunfall beim Ausparken

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (27.01.), um 14:40 Uhr, wollte ein 58-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Mazda CX 5 aus einer Parklücke in der Frankfurter Straße 5 vor dem Getränke Markt ausparken. Beim Herausfahren beschädigte er einen hinter ihm in einer Parklücke stehenden Seat Kombi auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.800 Euro.

Verkehrsunfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Neuenstein. Am Freitag (21.01.), um 19:25 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus Geseke mit seinem Mercedes die Kreisstraße 34 aus Richtung Willingshain in Richtung Raboldshausen. Durch unangepasste Geschwindigkeit kam der Mann mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Donnerstag (27.01.), 18.55 Uhr befuhr ein Bad Hersfelder Pkw-Fahrer mit seinem Opel-Kombi die Ausfahrt des Parkplatzes "Altes Amtsgericht" und wollte nach rechts auf die Brücke der Städtepartnerschaften einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Golf-Fahrer (41 J.) aus Morschen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 30-jährige Fahrer aus Bad Hersfeld leichtverletzt wurde. Gesamtschaden ca. 5.000,-- Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Laternenmast beschädigt

Schotten. Am Donnerstag (20.01) wurde in der Straße "Am Schießhorst" die Beschädigung einer Straßenlaterne festgestellt. Offensichtlich befuhr ein Fahrzeug die Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 8 verlor der Fahrzeugführer aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Durch den Aufprall wurde der Laternenmast beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710 oder 06044-989090. Am Laternenmast entstand 1.500 Euro Sachschaden .

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell