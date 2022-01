Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingebrochen

Weimar (ots)

Keine Beute, aber hohen Sachschaden verursachten ein oder mehrere unbekannte Täter in einem Keller in der Weimarer Altstadt. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde in die Kellerräumlichkeiten des Geschäftshauses eingebrochen. Beim gewaltsamen Aufbrechens eines Kellers einer ansässigen Marketingfirma wurde Schaden in Höhe von mindestens 750 Euro verursacht, jedoch auf den ersten Blick nichts entwendet.

