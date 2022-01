Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei sucht Zeugen

Frau sexuell belästigt - Zeugin gesucht

Fulda (ots)

Polizei sucht Zeugen

Neuhof. Wie der Polizei am Freitag (28.01.) bekannt wurde, soll am Dienstag (25.01.), gegen 19.15 Uhr, ein Erwachsener mit einem Kind im Bereich des Kreisels am Lindenplatz zu Fuß unterwegs gewesen sein. Dabei hing dem Kind nach derzeitigen Erkenntnissen eine Fahne über den Schultern, auf der ein Hakenkreuz abgebildet war.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Ortskern von Neuhof entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede anderen Polizeidienststelle entgegen.

Frau sexuell belästigt - Zeugin gesucht

Fulda. Am Dienstag (18.01.), gegen 13 Uhr, wurde eine Frau in der Schillerstraße von einem Unbekannten sexuell belästigt.

Sie lief aus Richtung Pacelliallee kommend den Gehweg entlang, als ein Mann beim Vorbeilaufen unvermittelt mit der Hand auf ihr Gesäß schlug. Der Täter lief dann in Richtung Klinikum weiter, ohne sich nochmal zu der Frau umzudrehen. Nach dem Vorfall wurde die Geschädigte von einer Passantin angesprochen, welche die Situation beobachtet hatte. Nach einem kurzem Gespräch trennten sich die Beiden ,ohne entsprechende Erreichbarkeiten auszutauschen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Fulda nun nach der Zeugin. Sie und etwaige andere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 zu melden.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell