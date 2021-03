Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße

Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Coesfeld (ots)

Um Aufmerksamkeit bei Einkäufen bittet die Polizei Coesfeld. In den vergangenen Tagen ist es wieder vermehrt zu Diebstählen von Geldbörsen in Verbrauchermärkten gekommen. Diese Erfahung musste auch eine 54-jährige Sendenerin bei ihrem Einkauf am Donnerstag (18.3.) kurz vor 17 Uhr im Lidl-Markt machen. Sie hatte ihre Geldbörse in einer Handtasche, die über ihrer Schulter hing. Als sie Waren aus dem Kühlregel nehmen wollte, bemerkte sei einen Mann, der ihr nahe kam. Unmittelbar danach stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Zu dem Zeitpunkt befand sich der unbekannte Mann schon nicht mehr im Ladenlokal. Beschreibung: ca. 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, leicht dunkler Teint, schwarze kurze Haare. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell