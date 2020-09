Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0620 --Zwei schwere Verkehrsunfälle--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Buntentorsteinweg und Bremen-Blumenthal, Turnerstraße Zeit: 25.09.20, 12:50 Uhr und 26.09.20, 11:10 Uhr

Am Freitag und am Samstag ereigneten sich zwei schwere Verkehrsunfälle in der Neustadt und in Blumenthal. Dabei wurde ein drei Jahre alter Junge schwer verletzt. Bei einem 65-Jährigen besteht Lebensgefahr.

Der Dreijährige wollte Freitagmittag gemeinsam mit seiner Mutter und seiner zwei Jahre alten Schwester den Buntentorsteinweg zur gegenüberliegenden Straßenbahnhaltestelle Schwankhalle überqueren. Dabei lief er laut ersten Ermittlungen plötzlich an einer Fußgängerampel über die Straße zu einer Bahn. Eine 43-Jährige, die gerade mit ihrem VW in Richtung Huckelriede fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Jungen. Rettungskräfte behandelten den Dreijährigen vor Ort und brachten ihn mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Kinderklinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Buntentorsteinweg komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Am Samstag befuhr ein 65 Jahre alter Mann gegen 11.10 Uhr die Turnerstraße in Richtung Bundesstraße 74. In Höhe des Bahnüberganges kam er vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalls nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem BMW gegen einen Laternenmast und einen Holzzaun. Der 65-Jährige wurde durch Rettungskräfte vor Ort reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht weiterhin Lebensgefahr. Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Turnerstraße und kurzfristig auch der Bahnverkehr gesperrt.

