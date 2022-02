Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern

Rastatt - Schockanruf, Hinweis der Polizei

Achern (ots)

Opfer eines sogenannten `Schockanrufs´ wurde eine 72-Jährige im Verlauf des Dienstags. Die aus dem Raum Achern stammende Rentnerin habe einen Anruf erhalten, indem ihr erzählt wurde, dass ihre Enkelin einen schweren Unfall hatte. In diesem Zusammenhang soll die Bezahlung eines größeren Geldbetrags notwendig gewesen sein. Im Glauben, dass ihre Enkelin in Not geraten war, hob die Seniorin eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich bei einer Bank ab. Das abgehobene Geld wurde dann nach Anweisung des unbekannten Anrufers in Rastatt übergeben.

Der erfolgreiche Betrug sei der Frau erst aufgefallen, als diese sich ihrer Tochter anvertraute und ihre Enkelin wohlbehütet vorfand.

Die Polizei rät dringend:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen

heraus!

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen,

Passwörter oder ähnliches heraus.

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110

(ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und

sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte

Personen!

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell