Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Sulz - Tätliche Auseinandersetzung

Lahr (ots)

Die Hintergründe einer tätlichen Auseinandersetzung am frühen Donnerstag sind noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Fest steht, dass ein 18-Jähriger gegen 3:15 Uhr bei dem Streit in der Steinbruckstraße leichte Verletzungen erlitten hat und zu deren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Heranwachsende von einer ihm teilweise bekannten Personengruppe gemeinschaftlich geschlagen worden sein. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

