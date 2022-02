Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Fahren unter Alkoholeinfluss

Muggensturm (ots)

Ein 41-Jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 2 Uhr auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Bischweier. Beim Erkennen einer Polizeistreife bog der Mann plötzlich nach links in die Friedenstraße ab und fuhr dann zügig über die Bahnhofstraße in Richtung Sofienstraße. Dort konnte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde festgestellt, dass der Mann sich mit über 1,4 Promille hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Die Weiterfahrt wurde beendet und eine Blutentnahme angeordnet. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet ihn eine Strafanzeige.

/ph

