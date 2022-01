Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B 96/ Insel Rügen (LK V-R)

Bergen auf Rügen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Fahrzeugführer, dass auf der B 96 ein Pkw in Schlangenlinien fahren soll. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die 34-jährige Fahrzeugführerin aus dem LK MSE mit ihrem Pkw Ford die B 96 aus Richtung Bergen kommend in Richtung Stralsund, als sie ca. 500 m hinter der Abfahrt Samtens über die Gegenfahrbahn in den linken Straßengraben fuhr. Die Frau blieb dabei unverletzt. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Frau ein Atemalkoholwert von 1,64 Promille festgestellt. Aufgrund der Alkoholisierung wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

