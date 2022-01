Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der Hehlerei-Wohnmobil aus Nordrhein-Westfalen in Löcknitz (VG) sichergestellt-Tatverdächtiger festgenommen

Pasewalk (ots)

Einem Polizeibeamten fiel in seiner Freizeit am 10.01.2022, gegen 17:30 Uhr in Löcknitz im Talerweg ein Wohnmobil Citroen mit Bielefelder Kennzeichen auf. Ein Mann der nur gebrochen deutsch sprach, saß auf dem Fahrersitz. Der Beamte informierte daraufhin seine Kollegen im Polizeihauptrevier Pasewalk, weil ihm die Situation mehr als verdächtig erschien. Es stellte sich heraus, dass der Hinweisgeber den richtigen Riecher hatte, denn das Fahrzeug im Wert von ca. 50.000 EUR wurde zuvor in Nordrhein-Westfahlen entwendet und die Kennzeichen am Fahrzeug waren gefälscht. Durch Beamte der Bundespolizei wurde eine Person im Fahrzeug vorläufig festgenommen, die sich dort in einem Schrank versteckt hatte. Es handelte sich um einen 37-jährigen polnischen Staatsbürger, der durch den meldenden Polizeibeamten als der Mann auf dem Fahrersitz identifiziert wurde. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminaldauerdienst Anklam geführt. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Hehlerei und der Urkundenfälschung wurde erstattet.

